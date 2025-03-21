المحكمة العليا في إسرائيل تعلّق قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك

وكتبت غالي بهاراف-ميارا في رسالة موجهة إلى نتنياهو "بموجب قرار المحكمة العليا، يحظر القيام بأي عمل من شأنه المساس بمكانة رئيس جهاز الشاباك رونين بار".
وأضافت "يحظر تعيين رئيس جديد للشاباك، كما لا يسمح بإجراء مقابلات لهذا المنصب".
-
أخبار متعلقة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان في شمالي غزة
-
فرنسا تعارض أي شكل من أشكال الضم في غزة والضفة الغربية
-
الصليب والهلال الأحمر يحذران من خطورة نقص المياه بغزة
-
استشهاد 6 أطفال وإصابة آخرين بقصف على شقة سكنية في غزة
-
الأورومتوسطي: تداعيات كارثية على استئناف إسرائيل هجماتها البرية في غزة
-
بريطانيا: وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الأفضل لتحقيق السلام
-
الأونروا: الطحين المتبقي للتوزيع في غزة يكفي 6 أيام