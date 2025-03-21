المحكمة العليا في إسرائيل تعلّق قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك

الوكيل الإخباري- نبّهت المستشارة القضائية للحكومة في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منعه من تعيين رئيس جديد للشاباك، بعد قرار للمحكمة العليا تعليق قرار إقالة رونين بار.

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وكتبت غالي بهاراف-ميارا في رسالة موجهة إلى نتنياهو "بموجب قرار المحكمة العليا، يحظر القيام بأي عمل من شأنه المساس بمكانة رئيس جهاز الشاباك رونين بار".