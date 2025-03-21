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المحكمة العليا في إسرائيل تعلّق قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك

رئيس جهاز الشاباك يغيب عن اجتماع عقده نتنياهو لبحث الأوضاع الأمنية
نتنياهو
 
الجمعة، 21-03-2025 08:31 م

الوكيل الإخباري-   نبّهت المستشارة القضائية للحكومة في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منعه من تعيين رئيس جديد للشاباك، بعد قرار للمحكمة العليا تعليق قرار إقالة رونين بار.

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وكتبت غالي بهاراف-ميارا في رسالة موجهة إلى نتنياهو "بموجب قرار المحكمة العليا، يحظر القيام بأي عمل من شأنه المساس بمكانة رئيس جهاز الشاباك رونين بار".


وأضافت "يحظر تعيين رئيس جديد للشاباك، كما لا يسمح بإجراء مقابلات لهذا المنصب".

 
 
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