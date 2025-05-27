المدعي العام في إسرائيل: تعيين نتنياهو رئيس الشاباك الجديد "غير قانوني"

05:01 م

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الوكيل الإخباري- قالت المدعية العامة في إسرائيل غالي باهراف-ميارا، إن تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئيس الشاباك الجديد "غير شرعي وغير قانوني" وذلك في رسالة اطلعت فرانس برس على نسخة منها. اضافة اعلان





وجاء في نص الرسالة التي وجهتها المدعية العامة: "إن "قراركم بشأن تعيين اللواء دافيد زيني والذي تم اتخاذه في ظل وجود تضارب في المصالح وبما يتعارض مع ما خلص إليه الحكم القضائي والتوجيهات القانونية السارية، هو قرار غير شرعي وغير قانوني".



وأثار تعيين نتنياهو الخميس دافيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي جدلا في الأوساط السياسية.



وأرفقت المدعية العامة برسالتها مذكرة قانونية أعدها نائبها جاء فيها: "لا بد من التأكد من سلامة سير الإجراءات القانونية بما يتيح إتمام التعيين في أقصر وقت ممكن".



وأوضحت المذكرة القانونية الصادرة عن نائب المدعية أن الحل القانوني يتمثل في نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يتولى تقديم مرشح إلى الحكومة، وهي الجهة المخوّلة قانونا بإجراء هذا التعيين.