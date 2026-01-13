المزروعي: الإمارات تواصل أكبر استجابة إنسانية لدعم غزة

وأوضح المزروعي أن دولة الإمارات، عبر الهلال الأحمر الإماراتي، قد استجابت بشكل عاجل ومباشر للأزمة الإنسانية في غزة، واضعةً إنقاذ الأرواح على رأس أولوياتها، مع تركيز خاص على حماية المدنيين والتخفيف من معاناة الفئات الأكثر تضرراً، وعلى رأسهم النساء والأطفال وكبار السن.
وأشار إلى أن ما يميز الجهد الإماراتي هو سرعة الاستجابة والاستمرارية والعمل ضمن خطة إنسانية متكاملة، تشمل مساعدات طبية وغذائية ونفسية، إلى جانب تنفيذ مبادرات ومشاريع مستدامة.
وبيّن المزروعي أن عملية «الفارس الشهم 3»، التي أُطلقت بتوجيهات من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تُعد من أكبر عمليات الإغاثة الإنسانية الموجهة لدعم غزة، حيث تجاوزت المساعدات المقدمة 100 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.57 مليار دولار، وشكلت أكثر من 44% من إجمالي المساعدات الدولية، إضافة إلى تسيير أكثر من 712 رحلة إغاثية جوية، بينها 81 عملية إنزال جوي ضمن مبادرة «طيور الخير».
وأضاف أن الدعم الإماراتي لم يقتصر على المساعدات الطارئة، بل شمل مشاريع مستدامة في القطاع الصحي، من بينها إنشاء مستشفيات ميدانية وعائمة، وعلاج عشرات الآلاف من المرضى والمصابين، إلى جانب مبادرات لإعادة التأهيل وتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، استفاد منها نحو 640 ألف طفل.
كما أسهمت العملية في تنفيذ مشاريع حيوية، شملت إنشاء محطة لتحلية المياه توفر نحو مليوني جالون يومياً، ودعم المخابز والمطابخ الميدانية، وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وأكد المزروعي أن التنسيق مع المنظمات الأممية يشكل الضمانة الأفضل لوصول المساعدات بسرعة وكفاءة، وتعزيز الشفافية والمصداقية، مشدداً على أن حماية المدنيين مسؤولية إنسانية جماعية تتجاوز الحدود والسياسات.
وختم بالقول إن الإمارات مستمرة في نهجها الإنساني الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني، انطلاقاً من إرثها الإنساني الذي أرساه المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
