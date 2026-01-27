المزروعي لـ"قناة الفجر" : 3 مليارات دولار من الإمارات لغزة… تحرك إنساني واسع برًا وبحرًا وجوًا

وبيّن المزروعي خلال مقابلة مع "تلفزيون الفجر" الفلسطيني، بأنّ مواصلة الإمارات دعمها الإنساني المكثف للأشقاء في قطاع غزة ينطلق من الواجب الإنساني والأخوي. وقد تجاوز إجمالي المساعدات المقدمة ضمن عملية "الفارس الشهم" مئة ألف طن من المواد الإغاثية، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، وهو ما يعادل نحو 44% من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة للقطاع.
وأشار المزورعي عبر برنامج "طلة فجر" بأنّ إيصال المساعدات تتم عبر جسر إنساني جوي وبحري وبري واسع النطاق، حيث شملت أكثر من 712 رحلة جوية، ونحو 10 آلاف شاحنة برية، وأكثر من 21 سفينة، إضافة إلى تنفيذ 81 عملية إنزال جوي للمناطق التي يصعب الوصول إليها، وذلك بالتنسيق مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، من بينها الأردن ومصر ووكالات الأمم المتحدة.
وشدد على أن التعاون الدولي شكّل عنصرًا حاسمًا في تسريع الاستجابة وتعظيم أثر المساعدات على الأرض، مؤكدًا أن الهلال الأحمر الإماراتي يعمل وفق نهج إنساني يضع كرامة الإنسان واحتياجاته الأساسية في صدارة الأولويات.
وختم المزروعي بأنّ دعم الشعب الفلسطيني يمثل التزامًا إنسانيًا راسخًا في سياسة دولة الإمارات، فالإمارات وجهت جميع المؤسسات والموظفين والمتطوعين لتحقيق هدف واحد وهو مساعدة الاشقاء في غزة .
