المستشارة القضائية بإسرائيل تطالب بإقالة بن غفير

الوكيل الإخباري- طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، أمس الخميس، المحكمة العليا بإلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لـ"إساءته استغلال منصبه"، وفق إعلام إسرائيلي. اضافة اعلان





ونقلت وكالة الأناضول عن صحيفة يديعوت أحرونوت أن المستشارة القضائية أرجعت طلبها إقالة بن غفير إلى "استغلاله منصبه بصورة غير قانونية للتأثير على نشاط الشرطة، خصوصا في القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات".

