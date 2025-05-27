المستشار الألماني لإسرائيل: لا يمكن تبرير إبادة المدنيين في غزة

الوكيل الإخباري- قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في مقابلة مع شبكة (WDR) الألمانية، إن "إلحاق الأذى بالمدنيين في قطاع غزة لا يمكن تبريره باعتباره حربًا على إرهاب حماس".

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