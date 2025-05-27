المستشار الألماني لإسرائيل: لا يمكن تبرير إبادة المدنيين في غزة

وبحسب وكالة (يورونيوز) شدد ميرتس على أن تجاوز الخطوط الحمراء وانتهاك القانون الإنساني الدولي يُحتّم علينا أن نتحدث علنًا، مضيفا، "يتعين على الحكومة الإسرائيلية عدم القيام بأي فعل لم يعد أصدقاؤها المقربون مستعدين لقبوله".
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