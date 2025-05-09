المستشار الألماني يناقش الوضع في غزة وسوريا مع نتنياهو

12:31 م

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الوكيل الإخباري- ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة، أن المستشار فريدريش ميرتس عبر عن قلقه إزاء مصير المحتجزين والوضع الإنساني في قطاع غزة خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. اضافة اعلان





وأضاف المتحدث أن ميرتس "عبر عن أمله في بدء مفاوضات وقف إطلاق النار قريبا"، مضيفا أن الوضع في سوريا كان محل نقاش أيضا خلال الاتصال الذي جرى أمس الخميس.