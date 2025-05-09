المستشار الألماني يناقش الوضع في غزة وسوريا مع نتنياهو

وأضاف المتحدث أن ميرتس "عبر عن أمله في بدء مفاوضات وقف إطلاق النار قريبا"، مضيفا أن الوضع في سوريا كان محل نقاش أيضا خلال الاتصال الذي جرى أمس الخميس.
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