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المستشار الألماني يناقش الوضع في غزة وسوريا مع نتنياهو

المستشار الألماني فريدريش ميرتس
المستشار الألماني فريدريش ميرتس
 
الجمعة، 09-05-2025 12:31 م
الوكيل الإخباري-   ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة، أن المستشار فريدريش ميرتس عبر عن قلقه إزاء مصير المحتجزين والوضع الإنساني في قطاع غزة خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.اضافة اعلان


وأضاف المتحدث أن ميرتس "عبر عن أمله في بدء مفاوضات وقف إطلاق النار قريبا"، مضيفا أن الوضع في سوريا كان محل نقاش أيضا خلال الاتصال الذي جرى أمس الخميس.
 
gnews

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