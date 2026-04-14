المستشفى الإماراتي العائم في العريش نموذج متكامل لتقديم الرعاية الصحية لأهل غزة

الوكيل الإخباري- باشر المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش بمصر استقبال 5 مرضى جدد قادمين من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

وبانضمام المرضى الجدد، بلغ إجمالي عدد الحالات التي تلقّت العلاج في المستشفى الإماراتي العائم 66 مريضاً، إذ سارعت الفرق الطبية والتمريضية إلى إجراء الفحوصات والتقييمات اللازمة فور وصولهم، تمهيداً لتقديم الرعاية الصحية المناسبة لكل حالة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.



يستمر المستشفى الإماراتي العائم في أداء رسالته الإنسانية والطبية عبر توفير خدمات علاجية متكاملة للمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، من خلال كوادر طبية وإدارية متخصصة تعمل على مدار الساعة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات وتقديم الرعاية اللازمة في مختلف التخصصات.



يُجسّد المستشفى الإماراتي العائم أحد أبرز المبادرات الطبية الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، مؤكداً التزامها الإنساني الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الرعاية الطبية والإغاثة العاجلة لهم، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.