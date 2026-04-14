المستشفى الإماراتي العائم في العريش نموذج متكامل لتقديم الرعاية الصحية لأهل غزة

وبانضمام المرضى الجدد، بلغ إجمالي عدد الحالات التي تلقّت العلاج في المستشفى الإماراتي العائم 66 مريضاً، إذ سارعت الفرق الطبية والتمريضية إلى إجراء الفحوصات والتقييمات اللازمة فور وصولهم، تمهيداً لتقديم الرعاية الصحية المناسبة لكل حالة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.
يستمر المستشفى الإماراتي العائم في أداء رسالته الإنسانية والطبية عبر توفير خدمات علاجية متكاملة للمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، من خلال كوادر طبية وإدارية متخصصة تعمل على مدار الساعة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات وتقديم الرعاية اللازمة في مختلف التخصصات.
يُجسّد المستشفى الإماراتي العائم أحد أبرز المبادرات الطبية الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، مؤكداً التزامها الإنساني الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الرعاية الطبية والإغاثة العاجلة لهم، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 72,336 شهيداً و172,213 مصاباً
-
حملة اعتقالات تطال عشرات الشبان في بلعا شرق طولكرم
-
قوات الاحتلال تنسف منازل شرق حي الزيتون وتقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة
-
الأمم المتحدة: إعادة فتح معبر زيكيم المؤدي لشمال غزة مع استمرار قيود كبيرة
-
شهيد وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة وبيت لاهيا
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,333 والإصابات إلى 172,202 منذ بدء العدوان
-
3 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة