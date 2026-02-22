الأحد 2026-02-22 02:58 م

المستشفى الإماراتي العائم يفتح أبوابه لتخفيف معاناة الغزيين

الأحد، 22-02-2026 01:33 م
الوكيل الإخباري-   يوفر المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، رعاية طبية متخصصة للطفلة الفلسطينية "سما محمد إبراهيم الغريز"، 13 عامًا، القادمة من قطاع غزة. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لدولة الإمارات، لدعم المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.اضافة اعلان


وبيّن الفريق الطبي أن الطفلة تعاني من متلازمة انحلال الدم اليوريمي غير النمطي، وهي حالة نادرة تتطلب متابعة دقيقة وعلاجًا متخصصًا على فترات منتظمة، حيث تخضع لبرنامج علاجي دوري يتضمن تلقيها حقنة علاجية كل شهرين، إلى جانب الفحوصات الطبية والمتابعة المستمرة وفق البروتوكولات المعتمدة.

نوّه المستشفى الإماراتي العائم جاهزيته الكاملة لاستقبال الحالات المرضية القادمة من قطاع غزة، وتقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير الطبية، بما يعكس التزام الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وتسلّط قصة الطفلة "سما" الضوء على معاناة آلاف الأطفال المرضى في قطاع غزة، وتؤكد أهمية استمرار العمل الإنساني والطبي ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، لإنقاذ الأرواح وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر حاجة.


