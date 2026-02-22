المستشفى الإماراتي العائم يفتح أبوابه لتخفيف معاناة الغزيين

وبيّن الفريق الطبي أن الطفلة تعاني من متلازمة انحلال الدم اليوريمي غير النمطي، وهي حالة نادرة تتطلب متابعة دقيقة وعلاجًا متخصصًا على فترات منتظمة، حيث تخضع لبرنامج علاجي دوري يتضمن تلقيها حقنة علاجية كل شهرين، إلى جانب الفحوصات الطبية والمتابعة المستمرة وفق البروتوكولات المعتمدة.
نوّه المستشفى الإماراتي العائم جاهزيته الكاملة لاستقبال الحالات المرضية القادمة من قطاع غزة، وتقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير الطبية، بما يعكس التزام الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وتسلّط قصة الطفلة "سما" الضوء على معاناة آلاف الأطفال المرضى في قطاع غزة، وتؤكد أهمية استمرار العمل الإنساني والطبي ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، لإنقاذ الأرواح وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر حاجة.
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
-
614 شهيدًا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي
-
قيود على ممارسة الشعائر الدينية داخل المعتقلات الإسرائيلية
-
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس
-
فتح تطالب واشنطن بتوضيح تصريحات سفيرها لدى إسرائيل
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. آلاف الطرود الإماراتية تصل الأسر النازحة بغزة قبل رمضان لتخفيف معاناتهم
-
60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
-
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد مخاطر الحريق بالمخيمات في غزة