المسجد الأقصى بلا صلاة جمعة .. الاحتلال يغلقه أمام المصلين وسط تصعيد إقليمي

الوكيل الإخباري- أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي أنه لن تُقام صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم، وذلك في ظل الإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية.



وأكّدت محافظة القدس بأنّ شرطة الاحتلال أبلغت أن المسجد الأقصى سيُغلق أمام المصلين ولن تُقام فيه صلاة الجمعة.



ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين من المكوث في باحاته بذريعة إعلان حالة الطوارئ، وسط انتشار مكثف لقواتها في محيطه وأبواب البلدة القديمة.



وقال عضو مجلس أوقاف القدس عدنان الحسيني، الجمعة، إن إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين ومنع إقامة صلاة الجمعة يأتي في إطار سياسات إسرائيلية تهدف إلى فرض إجراءات سياسية وتغيير الوضع القائم في المسجد.



وأضاف الحسيني، أن المسجد الأقصى يهم المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتديره دائرة الأوقاف الإسلامية التي تنظم شؤونه الدينية، مشيرًا إلى أن إغلاقه لم يحدث تاريخيًا إلا في ظل الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح أن الإجراءات المتخذة تترافق مع انتشار أمني مكثف على مداخل المسجد والبلدة القديمة، حيث يتم نشر قوات من الجنود وحرس الحدود على الأبواب، إضافة إلى فرض قيود على دخول المصلين، خصوصًا القادمين من الضفة الغربية الذين يُشترط حصولهم على تصاريح.



وأشار الحسيني إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل أعداد المصلين في المسجد، مبينًا أن عدد الذين كان من المتوقع أن يؤدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان يتراوح بين 150 و200 ألف مصلٍّ، وقد يصل في بعض الأيام إلى 300 ألف مصلٍّ، خاصة مع اقتراب ليلة القدر.



وأكّد أن استمرار إغلاق المسجد الأقصى خلال شهر رمضان يمثل "كارثة كبيرة بالنسبة لمدينة القدس والمسلمين فيها".



وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المسجد الأقصى صباح السبت الماضي، وأجبرت المصلين على مغادرته، ومنعت أداء صلاتي العشاء والتراويح فيه.



ويأتي إغلاق المسجد الأقصى بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال فرض إغلاق على الضفة الغربية، بعد ساعات من هجوم واسع شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.









