 
الخميس 2024-08-08 10:04 ص
 
 

المطبخ العالمي: مقتل أحد موظفينا في غزة

7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي قتلوا في 3 ضربات إسرائيلية استهدفت قافلة مساعدات إنسانية في الأول من أبريل/نيسان الماضي
7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي قتلوا في 3 ضربات إسرائيلية في الأول من أبريل الماضي




 

الخميس، 08-08-2024 09:03 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت مؤسسة "المطبخ المركزي العالمي" (ورلد سنترال كيتشن) الإغاثية غير الحكومية استشهاد أحد موظفيها الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بعد 4 أشهر من مقتل 7 من موظفيها في ضربات إسرائيلية أثارت إدانة واسعة النطاق.


وقالت المنظمة - التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها - إن الموظف يدعى نادي السلوت وكان عضوًا أصيلًا في فريقها منذ الأيام الأولى لعملها في رفح.
وقالت - في منشور على موقع إكس - إنه كان "عضوًا أصيلًا في فريقنا للمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح، وكان في جوهره محبًا للخير".


وقالت المنظمة إنها لا تزال تنظر في تفاصيل ما حدث، لكنها تعتقد أنه كان في غير وقت العمل عندما قُتل. وذكرت أنه قُتل قرب دير البلح وسط قطاع غزة.


وكانت 3 ضربات جوية إسرائيلية استهدفت قافلة من مركبات المساعدات الإنسانية خلال تحركها في غزة في الأول من أبريل/نيسان الماضي، مما أسفر عن مقتل 7 من موظفي المؤسسة كان من بينهم أفراد من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وبولندا.

 

وخلال الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على غزة، استشهد العشرات من عاملي الإغاثة، بينهم عاملون في منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وغيرها.


كما خلفت الحرب أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

 

الجزيرة

gnews

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7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي قتلوا في 3 ضربات إسرائيلية استهدفت قافلة مساعدات إنسانية في الأول من أبريل/نيسان الماضي

فلسطين المطبخ العالمي: مقتل أحد موظفينا في غزة





 


 



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