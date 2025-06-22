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"المطبخ العالمي" يعلن استئناف عمله في قطاع غزة بعد 12 أسبوعا من التوقف

تصاعد الدخان من غزة
غزة
 
الأحد، 22-06-2025 12:21 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي مساء السبت، استئناف عملها في قطاع غزة لأول مرة بعد أكثر من 12 أسبوعا من التوقف.

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وقالت المنظمة في بيان، إن شاحنات مساعدات تابعة للمطبخ العالمي وصلت إلى مناطق تواجد الفرق في غزة لأول مرة منذ أكثر من 12 أسبوعا.

 
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