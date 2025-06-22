"المطبخ العالمي" يعلن استئناف عمله في قطاع غزة بعد 12 أسبوعا من التوقف

وقالت المنظمة في بيان، إن شاحنات مساعدات تابعة للمطبخ العالمي وصلت إلى مناطق تواجد الفرق في غزة لأول مرة منذ أكثر من 12 أسبوعا.
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