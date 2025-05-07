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المطبخ العالمي يوقف عمله في قطاع غزة بعد نفاد المواد الغذائية

منظمة المطبخ العالمي الدولية
منظمة المطبخ العالمي الدولية
 
الأربعاء، 07-05-2025 10:59 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة المطبخ العالمي الدولية (WCK)، الأربعاء، أنها أوقفت جميع عملياتها الإنسانية في قطاع غزة بعد نفاد مخزون المواد الغذائية، ووقود الطهي.اضافة اعلان


وأكدت المنظمة، في بيان، أنها قدمت خلال الـ18 شهرًا الماضية أكثر من 130 مليون وجبة، ووزعت نحو 26 مليون رغيف خبز، لكنها لم تعد قادرة على مواصلة هذا الدعم الحيوي في ظل الوضع الراهن.

وأشارت إلى الشاحنات التي تحمل مساعداتها والوقود لتشغيل مطابخها موجودة على الحدود منذ مطلع آذار الماضي.
 
gnews

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فلسطين المطبخ العالمي يوقف عمله في قطاع غزة بعد نفاد المواد الغذائية



 
 





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