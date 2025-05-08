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المطبخ المركزي العالمي يعلن نفاد مخزوناته في غزة

ل
أرشيفية
 
الخميس، 08-05-2025 09:22 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) الإغاثية الأمريكية أنها لم تعد قادرة على توفير الطعام لسكان قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات.

وقالت المنظمة أمس الأربعاء: "بعد تقديم أكثر من 130 مليون وجبة و26 مليون رغيف خبز خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، لم تعد منظمة وورلد سنترال كيتشن تمتلك المؤن اللازمة لطهي الوجبات أو عمل الخبز في غزة".

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ومنذ أوائل مارس الماضي منعت إسرائيل إدخال جميع المساعدات إلى القطاع الساحلي المحاصر، الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني.

 
gnews

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