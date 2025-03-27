الخميس 2025-03-27 11:48 ص
 

المعارضة في إسرائيل تلجأ إلى المحكمة العليا ضد قانون جديد

يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية
يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية
 
الخميس، 27-03-2025 10:50 ص
الوكيل الإخباري- هددت المعارضة في إسرائيل، اليوم الخميس، باللجوء إلى المحكمة العليا ضد قانون جديد في إطار إصلاح القضاء.اضافة اعلان


فقد أعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد الخميس عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد قانون جديد يمنح المشرعين مزيدا من السلطة في تعيين القضاة.

وقال زعيم حزب "يش عتيد"، أي "يوجد مستقبل"، يائير لابيد، عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.

وكان صادق الكنيست بأغلبية ساحقة (67 صوتا مقابل 1) على قانون يغير تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، إثر مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة للجلسة.

وكانت المعارضة الإسرائيلية هاجمت القانون ووصفته بأنه "سيؤدي إلى تسييس القضاء"، معربة عن نيتها إلغاءه عند وصولها للسلطة، نقلا صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وحذر خبراء قانونيون من أن التعديلات "ستضعف استقلالية القضاء وتجعله رهناً للمساومات السياسية".

سكاي نيوز
 
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