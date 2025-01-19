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المقاومة تستعد لتسليم 3 اسيرات للصليب الاحمر

كتائب القسام
القسام
الأحد، 19-01-2025 06:11 م
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر فلسطينية  إن عملية تسليم المحتجزات الثلاث وشيكة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة من كتائب عز الدين القسام إلى الصليب الأحمر، في حين أفادت القناة 13 باستدعاء أمهاتهن لاستقبالهن، في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة اليوم الأحد.اضافة اعلان


وأفادت بوصول عناصر من كتائب القسام لساحة السرايا تمهيدا لتسليم المحتجزات الثلاث إلى الصليب الأحمر.
 
gnews

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