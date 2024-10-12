المقاومة تستهدف عسقلان من شمال قطاع غزة

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بعد تفعيل صفارات الإنذار، تم رصد صاروخين اجتازا من شمال قطاع غزة وسقطا في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات.
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