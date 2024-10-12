المقاومة تستهدف عسقلان من شمال قطاع غزة

06:23 م

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الوكيل الإخباري- دوت صفارات الإنذار في عسقلان بغلاف غزة بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ من شمال قطاع غزة. اضافة اعلان





وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بعد تفعيل صفارات الإنذار، تم رصد صاروخين اجتازا من شمال قطاع غزة وسقطا في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات.

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