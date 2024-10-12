 
السبت 2024-10-12 08:06 م
 

المقاومة تستهدف عسقلان من شمال قطاع غزة

كتائب القسام
كتائب القسام
السبت، 12-10-2024 06:23 م
الوكيل الإخباري-   دوت صفارات الإنذار في عسقلان بغلاف غزة بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ من شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بعد تفعيل صفارات الإنذار، تم رصد صاروخين اجتازا من شمال قطاع غزة وسقطا في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات.
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