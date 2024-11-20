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المقاومة تفجر عبوة ناسفة في قوات الاحتلال بجنين

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 20-11-2024 02:16 ص
الوكيل الإخباري-   أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية تفجير المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة خلال تصديها للعدوان الإسرائيلي المستمر على جنين ومخيمها.اضافة اعلان


كما هاجم مقاومون بالرصاص الحي قوات الاحتلال على حاجز سالم غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
 
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