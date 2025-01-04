المقاومة تقصف غلاف غزة

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الوكيل الإخباري- دوت صفارات الإنذار مجددًا في منطقة نتيف هعسراه بغلاف غزة، وذلك لليوم الثامن على التوالي، في وقت تتواصل فيه المواجهات والتوترات على الحدود بين القطاع وإسرائيل. اضافة اعلان





وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن هذه الصفارات هي جزء من التفعيل المستمر منذ عدة أيام في مناطق غلاف غزة، نتيجة لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.