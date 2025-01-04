المقاومة تقصف غلاف غزة

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن هذه الصفارات هي جزء من التفعيل المستمر منذ عدة أيام في مناطق غلاف غزة، نتيجة لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لتل أبيب
-
سقوط صاروخ في غلاف غزة أطلق من القطاع
-
تفعيل صفارات الإنذار بمستوطنة في غلاف غزة
-
بلينكن: خطط ما بعد الحرب في غزة قيد التنفيذ
-
محتجزة لدى القسام تُوبّخ حكومة الاحتلال: "هل تريدون قتلنا؟"
-
مستعمرون يرعون أغنامهم في ممتلكات الفلسطينيين غرب أريحا
-
5 شهداء وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال جباليا ودير البلح
-
بقيمة 8 مليارات دولار .. أسلحة أمريكية لإسرائيل