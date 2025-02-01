المقاومة تقول إنها أوقعت قوة للاحتلال بحقل نيران بجنين

الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس-كتيبة جنين إنها وبمشاركة مع كتائب القسام وشباب الثأر والتحرير تمكنوا من إيقاع قوة مشاة قوامها 10 جنود تابعة للاحتلال الاسرائيلي بحقل من النيران من خلال محاولتها التحصن في أحد المنازل في محور الشرقية .

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وأضافت أنه تم إمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص المباشر من مسافة صفر محققين إصابات مؤكدة.