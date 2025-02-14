المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع منكوب إنسانيا

واضاف "سجلنا دخول عدد قليل جدا من الآليات والكرفانات إلى القطاع أمس".
وبين ان هناك 1.5 مليون نازح بلا مأوى في ظل البرد القارس والأحوال الجوية السيئة.
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