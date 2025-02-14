المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع منكوب إنسانيا

الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان قطاع غزة منكوب إنسانيا.

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واضاف "سجلنا دخول عدد قليل جدا من الآليات والكرفانات إلى القطاع أمس".