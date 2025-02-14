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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع منكوب إنسانيا

غزة
غزة
الجمعة، 14-02-2025 11:21 ص

الوكيل الإخباري-   قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان قطاع غزة منكوب إنسانيا.

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واضاف "سجلنا دخول عدد قليل جدا من الآليات والكرفانات إلى القطاع أمس".


وبين ان هناك 1.5 مليون نازح بلا مأوى في ظل البرد القارس والأحوال الجوية السيئة.

 
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