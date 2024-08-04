المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال قصف 172 مركز إيواء منذ بدء الحرب

وأضاف المكتب في بيان صحفي اليوم الأحد، أن من بين هذه المراكز 152 مدرسة مأهولة بالنازحين، منها مدارس حكومية ومدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية، مشيرا إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا داخل المدارس تجاوز أكثر من 1040.
وطالب المكتب الحكومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.
من جهة أخرى، حذرت بلدية غزة، من تفاقم الكارثة الصحية والبيئة في المدينة نتيجة تراكم النفايات وتسرب المياه العادمة في الشوارع.
وقالت البلدية في بيان، إن الاحتلال دمر منذ بدء العدوان نحو 126 آلية، و60 بئرا، واقتلاع 60 ألف شجرة في معظم مناطق المدينة.
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