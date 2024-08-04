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المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال قصف 172 مركز إيواء منذ بدء الحرب

جانب من عدوان الاحتلال
جانب من عدوان الاحتلال




 

الأحد، 04-08-2024 07:42 م

 الوكيل الإخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منذ بدء الحرب على القطاع، 172 مركز إيواء لعشرات آلاف النازحين.


وأضاف المكتب في بيان صحفي اليوم الأحد، أن من بين هذه المراكز 152 مدرسة مأهولة بالنازحين، منها مدارس حكومية ومدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية، مشيرا إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا داخل المدارس تجاوز أكثر من 1040.


وطالب المكتب الحكومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.


من جهة أخرى، حذرت بلدية غزة، من تفاقم الكارثة الصحية والبيئة في المدينة نتيجة تراكم النفايات وتسرب المياه العادمة في الشوارع.


وقالت البلدية في بيان، إن الاحتلال دمر منذ بدء العدوان نحو 126 آلية، و60 بئرا، واقتلاع 60 ألف شجرة في معظم مناطق المدينة.

gnews

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