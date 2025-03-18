المكتب الإعلامي بغزة يدعو المجتمع الدولي لوقف "المجازر البشعة"

08:59 ص

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الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن أكثر من 322 شهيدا ومفقودا وعشرات المصابين سقطوا حتى الآن خلال 5 ساعات. اضافة اعلان





وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات مواصلة جيش الاحتلال ارتكاب "الجرائم الوحشية البشعة"، وحمّله المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لجرائمه.



وطالب المكتب المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت والتحرك لوقف "المجازر الوحشية البشعة".



وكالات

