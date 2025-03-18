المكتب الإعلامي بغزة يدعو المجتمع الدولي لوقف "المجازر البشعة"

وأدان المكتب الحكومي بأشد العبارات مواصلة جيش الاحتلال ارتكاب "الجرائم الوحشية البشعة"، وحمّله المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لجرائمه.
وطالب المكتب المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت والتحرك لوقف "المجازر الوحشية البشعة".
وكالات
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