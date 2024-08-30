الممثل الأعلى الأوروبي: عملية إسرائيل بالضفة تزيد التوتر وأي تصعيد قد يؤدي لكارثة

الوكيل الإخباري- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن "العملية واسعة النطاق التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل، وأي تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى كارثة".

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