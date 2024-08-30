الممثل الأعلى الأوروبي: عملية إسرائيل بالضفة تزيد التوتر وأي تصعيد قد يؤدي لكارثة

وأضاف بوريل، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، أن "المخاوف الأمنية التي تبديها إسرائيل لا يمكن أن تبرر الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنى الأساسية وخاصة أنظمة المياه والصرف الصحي".
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