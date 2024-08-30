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الممثل الأعلى الأوروبي: عملية إسرائيل بالضفة تزيد التوتر وأي تصعيد قد يؤدي لكارثة

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
الجمعة، 30-08-2024 09:55 م

الوكيل الإخباري-    قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن "العملية واسعة النطاق التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل، وأي تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى كارثة".

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وأضاف بوريل، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، أن "المخاوف الأمنية التي تبديها إسرائيل لا يمكن أن تبرر الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنى الأساسية وخاصة أنظمة المياه والصرف الصحي".

 
gnews

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