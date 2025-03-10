المملكة المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء قطع إسرائيل للكهرباء عن غزة

الوكيل الإخباري- أعربت المملكة المتحدة عن قلقها العميق إزاء قرار إسرائيل بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، داعيةً إلى إعادة تشغيلها.

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ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني اليوم الاثنين قوله "موقفنا واضح، لا ينبغي أبداً أن يكون تقديم المساعدات الإنسانية مشروطاً بوقف إطلاق النار أو يُستخدم كأداة سياسية".