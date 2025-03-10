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المملكة المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء قطع إسرائيل للكهرباء عن غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 10-03-2025 09:17 م

الوكيل الإخباري-   أعربت المملكة المتحدة عن قلقها العميق إزاء قرار إسرائيل بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، داعيةً إلى إعادة تشغيلها.

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ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني اليوم الاثنين قوله "موقفنا واضح، لا ينبغي أبداً أن يكون تقديم المساعدات الإنسانية مشروطاً بوقف إطلاق النار أو يُستخدم كأداة سياسية".


ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا القرار يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، قال المتحدث "هذا الأمر متروك للمحاكم الدولية، لكن وقف دخول السلع والإمدادات الأساسية إلى غزة، بما في ذلك الكهرباء، قد يهدد بخرق التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي".

 
 
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