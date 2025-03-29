السبت 2025-03-29 11:43 م
 

"الميزان": اسرائيل تواصل أفعالها الوحشية بحق المعتقلين في سجونها

قالت مصادر فلسطينية إن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس شمالي الضفة الغربية.
جيش الاحتلال
 
السبت، 29-03-2025 10:29 م

الوكيل الإخباري-   أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل أفعالها الوحشية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في تجاهل تام للنداءات التي أطلقتها الهيئات الدولية القائمة على إنفاذ أحكام القانون الدولي، والتحذيرات التي أصدرتها منظمات حقوق الإنسان.

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وطالب في بيان، اليوم السبت، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المستمرة، داعيا الهيئات الدولية القائمة على إنفاذ أحكام القانون الدولي، واتخاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، التي يدفع المدنيون الفلسطينيون ثمنها من دمائهم على مرأى ومسمع من العالم.

 
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