"الميزان": اسرائيل تواصل أفعالها الوحشية بحق المعتقلين في سجونها

وطالب في بيان، اليوم السبت، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المستمرة، داعيا الهيئات الدولية القائمة على إنفاذ أحكام القانون الدولي، واتخاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، التي يدفع المدنيون الفلسطينيون ثمنها من دمائهم على مرأى ومسمع من العالم.
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