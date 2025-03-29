"الميزان": اسرائيل تواصل أفعالها الوحشية بحق المعتقلين في سجونها

الوكيل الإخباري- أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل أفعالها الوحشية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في تجاهل تام للنداءات التي أطلقتها الهيئات الدولية القائمة على إنفاذ أحكام القانون الدولي، والتحذيرات التي أصدرتها منظمات حقوق الإنسان.

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