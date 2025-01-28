النازحون يتدفقون لليوم الثاني إلى شمال غزة

وقالت مصادر صحفية إن تدفق النازحين من جنوبي ووسط القطاع لم يتوقف خلال الساعات الماضية بل إنه يتزايد.
وأضافت المصادر أن تدفق النازحين باتجاه الشمال - اليوم الثلاثاء - يسير بشكل سلس وجيد جدًا بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس من محور نتساريم (وسط القطاع) باتجاه المناطق الشرقية.
وأظهرت صور مباشرة لوسائل الإعلام أعدادًا كبيرة من العائلات تحمل أمتعة خفيفة تسير عبر شارع الرشيد.
وتابعت المصادر أن هناك عربات صغيرة تنقل الأطفال والنساء والمرضى وتصل إلى آخر نقطة وهي المنطقة المطلة على جسر وادي غزة، مشيرة إلى تجمع أعداد كبيرة في دوار النابلسي للقاء ذويهم العائدين.
ومن هذه النقطة يتوجه العائدون إلى حي الزيتون جنوبي مدينة غزة ومنه إلى أحياء المدينة الأخيرة والمناطق الشمالية للقطاع، على غرار جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.
وكانت عودة النازحين - من الجنوب والوسط باتجاه الشمال - انطلقت أمس في إطار تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد قبل الماضي.
وقام فلسطينيون في مناطق جنوبية ووسطى بتفكيك خيامهم لاستخدامها بالقرب من أنقاض منازلهم في الشمال.
وأثناء تدفق النازحين أمس، استهدف الطيران الإسرائيلي عربة يجرها حصان وجرافة وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد طفلة ورجل.
وبحسب وكالة رويترز، نزح نحو 650 ألف فلسطيني من شمال غزة خلال الحرب التي استمرت 15 شهرًا، ولجأ مئات آلاف النازحين إلى منطقة المواصي الساحلية التي تمتد من دير البلح في وسط القطاع إلى رفح جنوبًا.
و بالتوازي مع عودة الآلاف عبر شارع الرشيد الساحلي، أفادت مصادر صحفية بأن آلاف السيارات تصطف في طوابير طويلة تقدر بـ3 كيلومترات في شارع صلاح الدين.
وقالت المصادر إن السيارات يتم تفتيشها عبر الأجهزة الإلكترونية في منطقة نتساريم بواسطة لجنة مشتركة من الوسطاء، ومن هناك يتوجه النازحون أيضًا إلى مدينة غزة.
وأضافت أن الحركة بطيئة نوعًا ما في شارع صلاح الدين نظرًا لأن تفتيش كل سيارة يستغرق ما بين 10 و15 دقيقة.
وأشارت مصادر صحفية إلى أن السيارات محملة بأمتعة النازحين وتضم خيامهم البالية التي جاؤوا بها من جنوبي القطاع.
وقالت أيضًا إن هؤلاء العائدين مصرون على نصب خيامهم في مدينة غزة وشمالي القطاع.
وقد انطلق العائدون من خان يونس ومواقع أخرى في الجنوب، وكذلك من دير البلح ونقاط قريبة منها وسط القطاع.
وكان رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف قال - للمصادر الصحفية - إن هناك حاجة إلى 120 ألف خيمة على الأقل لإيواء النازحين في الشمال.
وقد أمضى العديد من العائدين ليلتهم في العراء شمال غزة المدمر بنسبة 80%، بحسب السلطات في القطاع.
ورغم الدمار الذي ألحقه الاحتلال بمناطقهم، فإن فلسطينيين كثيرين عبروا عن فرحتهم بالعودة لبيوتهم بمناطق شمال غزة بعد أشهر طويلة من التهجير القسري.
وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار عقب حرب إسرائيلية مدمرة على غزة استمرت 15 شهرًا وأسفرت عن استشهاد أكثر من 47 ألفًا وإصابة 111 ألفًا.
الجزيرة
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