النرويج: فلسطين هي وطن الفلسطينيين والتهجير يتعارض مع القانون الدولي

وقال نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك، في تصريح صحفي، الليلة الماضية، إن فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني.
وأكد كرافيك أن "للشعب الفلسطيني حقا أساسيا ومستقلا في تقرير مصيره وإنشاء دولته الخاصة".
ولفت إلى أن هذا الحق يشكل أساس خطة تقسيم الأمم المتحدة لعام 1947، والتي أدت لاحقا إلى اعتراف النرويج ودول أخرى بإسرائيل في 1949.
وأوضح أن هذا الموقف بشأن حق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم تم تأكيده من خلال قرارات مختلفة للأمم المتحدة، وكذلك من قبل محكمة العدل الدولية.
وشدد نائب وزير الخارجية النرويجي على أن "إرسال الفلسطينيين قسرا من الأراضي المحتلة إلى دول أخرى يخالف القانون الدولي".
وفا
-
أخبار متعلقة
-
مكتب نتنياهو: مشاهد تسليم الأسرى "لن تمر مرور الكرام"
-
نحن الطوفان .. نحن اليوم التالي".. رسالة القسام خلال تسليم الأسرى
-
عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين يدخل يومه التاسع عشر
-
طواقم الصليب الأحمر تتجه لاستلام الأسرى وسط القطاع
-
مصر تتحدث عن اليوم التالي في غزة .. ودور السلطة الفلسطينية
-
الاحتلال يشن حملة مداهمات على منازل ذوي أسرى سيفرج عنهم بالدفعة الخامسة
-
الاحتلال يفجر مخزنا ويعتقل مواطنا من نابلس
-
ترامب: سنتعامل مع غزة كـ "صفقة عقارية"