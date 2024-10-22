 
الثلاثاء 2024-10-22 04:15 م
 
 

النواب الأمريكي يدعو بايدن للضغط من أجل دخول الصحفيين إلى غزة

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الثلاثاء، 22-10-2024 02:52 م
الوكيل الإخباري- دعا 64 عضوا بمجلس النواب الأمريكي، الرئيس جو بايدن للضغط على إسرائيل من أجل السماح لوسائل الإعلام بالوصول إلى قطاع غزة "دون عوائق".اضافة اعلان


وبحسب تقارير صحفية، بعث 64 نائبا بقيادة الديمقراطي جيمس ماكغورن، الاثنين، رسالة إلى بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، اللذين يقدمان دعما مطلقا لإسرائيل في حرب الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأعرب النواب في رسالتهم عن قلقهم إزاء القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول وسائل الإعلام إلى قطاع غزة منذ بدء الإبادة قبل أكثر من عام.

وأكدوا أن هذه القيود أدت إلى صعوبات خطيرة في الحصول على معلومات دقيقة من قطاع غزة.

وأوضحوا أن الأخبار المحدودة تدفع للشكوك، وأنه "في الوقت الذي أصبحت فيه المعلومات الموثوقة أكثر أهمية من أي وقت مضى، فإن القيود المفروضة تضر بحرية الصحافة".

ودعا النواب كلا من بايدن وبلينكن للضغط على إسرائيل من أجل "'توفير وصول وسائل الإعلام دون عوائق".

الأناضول
 
gnews

أحدث الأخبار

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 3 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

أرشيفية

فلسطين بؤرة استعمارية جديدة على أراضي الفلسطينيين جنوب سلفيت

جانب من المؤتمر

أخبار محلية الحكومة: أمن الحدود أمر سيادي لا يجب انتهاكه

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أعضاء مجالس محلية ومخاتير ووجهاء

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك الأشجع بمواقفه السياسية المناصرة للفلسطينيين

شعار غرفة تجارة الأردن

اقتصاد محلي تجارة الأردن تثمن قرار الحكومة بإعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق غيورا آيلاند

فلسطين صانع خطة الجنرالات: 4 أسباب تستوجب إنهاء حرب إسرائيل بغزة

من جلسات مجلس الوزراء

أخبار محلية المومني يكشف تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء

مجلس الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يقر نظامين للمهندسين الزراعيين ومقاولي الإنشاءات



 


الأكثر مشاهدة