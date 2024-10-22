النواب الأمريكي يدعو بايدن للضغط من أجل دخول الصحفيين إلى غزة

وبحسب تقارير صحفية، بعث 64 نائبا بقيادة الديمقراطي جيمس ماكغورن، الاثنين، رسالة إلى بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، اللذين يقدمان دعما مطلقا لإسرائيل في حرب الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأعرب النواب في رسالتهم عن قلقهم إزاء القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول وسائل الإعلام إلى قطاع غزة منذ بدء الإبادة قبل أكثر من عام.
وأكدوا أن هذه القيود أدت إلى صعوبات خطيرة في الحصول على معلومات دقيقة من قطاع غزة.
وأوضحوا أن الأخبار المحدودة تدفع للشكوك، وأنه "في الوقت الذي أصبحت فيه المعلومات الموثوقة أكثر أهمية من أي وقت مضى، فإن القيود المفروضة تضر بحرية الصحافة".
ودعا النواب كلا من بايدن وبلينكن للضغط على إسرائيل من أجل "'توفير وصول وسائل الإعلام دون عوائق".
الأناضول
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