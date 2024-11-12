 
الثلاثاء 2024-11-12 03:43 م
 

النيابة العامة ترفض طلب نتنياهو في قضية الفساد الكبرى

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الثلاثاء، 12-11-2024 03:11 م
الوكيل الإخباري-  ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن النيابة العامة أبلغت المحكمة المركزية في القدس رفضها طلب تأجيل شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.اضافة اعلان


وجاء في الرسالة التي أرسلتها النيابة أن "المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن، وبدء مرافعة الدفاع في الموعد المحدد مطلوب من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، ونزاهة الإجراءات، والمبدأ الأساسي المتمثل في أن الجميع متساوون أمام القانون".

وقدم فريق الدفاع عن نتنياهو طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وأرجع فريق دفاع نتنياهو، سبب التأجيل هذه المرة، إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة، والتي وفقًا لهم جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلًا.

وفي طلبهم المقدم إلى المحكمة المركزية في القدس، تحجج المحامون بالعديد من الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة، من بينها اغتيال رئيس هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف، ومقتل الأسرى الستة في رفح، والمواجهة مع إيران، والأحداث في مجدل شمس.

سكاي نيوز
 
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