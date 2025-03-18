النيابة العامة وافقت على طلب نتنياهو بإلغاء شهادته اليوم أمام المحكمة

08:05 ص

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الوكيل الإخباري- نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن النيابة العامة الإسرائيلية وافقت على طلب نتنياهو بإلغاء شهادته اليوم أمام المحكمة بسبب استئناف القتال في غزة. اضافة اعلان





واستأنفت إسرائيل حربها على غزة بعد هدنة استمرت لأكثر من 50 يوماً .



وكالات

