 
الثلاثاء 2025-03-18 08:33 ص
 

النيابة العامة وافقت على طلب نتنياهو بإلغاء شهادته اليوم أمام المحكمة

نتنياهو
نتنياهو
 
الثلاثاء، 18-03-2025 08:05 ص
الوكيل الإخباري-   نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن النيابة العامة الإسرائيلية وافقت على طلب نتنياهو بإلغاء شهادته اليوم أمام المحكمة بسبب استئناف القتال في غزة.اضافة اعلان


واستأنفت إسرائيل حربها على غزة بعد هدنة استمرت لأكثر من 50 يوماً .

وكالات 
 
 
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