"الهجرة الدولية": نزوح أكثر من 172 ألف شخص في غزة خلال أسبوع

الوكيل الإخباري- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة، نزوح أكثر من 172 ألف شخص في قطاع غزة في أسبوع واحد، جراء الهجمات الإسرائيلية المكثفة والحصار.

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