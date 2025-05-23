الجمعة 2025-05-23 06:52 م
 

"الهجرة الدولية": نزوح أكثر من 172 ألف شخص في غزة خلال أسبوع

غزة
غزة
 
الجمعة، 23-05-2025 04:53 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة، نزوح أكثر من 172 ألف شخص في قطاع غزة في أسبوع واحد، جراء الهجمات الإسرائيلية المكثفة والحصار.

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وأضافت المنظمة في منشور على حسابها في موقع إكس: "منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 آذار 2025، فرّ ما يقدر بنحو 610 آلاف شخص من العنف أو من إنذارات الإخلاء".

 
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