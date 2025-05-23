"الهجرة الدولية": نزوح أكثر من 172 ألف شخص في غزة خلال أسبوع

وأضافت المنظمة في منشور على حسابها في موقع إكس: "منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 آذار 2025، فرّ ما يقدر بنحو 610 آلاف شخص من العنف أو من إنذارات الإخلاء".
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