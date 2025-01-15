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الهدنة في غزة باتت وشيكة.. والوسطاء ينتظرون خرائط إسرائيلية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 15-01-2025 06:21 ص

الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلاً عن مسؤولين عربيين، إن إسرائيل وحماس اتفقتا مبدئيًا على صفقة إطلاق سراح المحتجزين مساء الإثنين.

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ووفقًا للمسؤولين، فإن إسرائيل وحماس تعملان منذ ذلك الحين لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق.


ومن القضايا الرئيسية التي لم يتم الانتهاء منها تلك المتعلقة بالمعايير الدقيقة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وما زال الوسطاء ينتظرون خريطة من إسرائيل توضح ذلك.


وتوقع المسؤولان أن يتم الإعلان عن الصفقة اليوم الأربعاء أو الخميس في شكل بيان مشترك من الولايات المتحدة وقطر ومصر، التي كانت تتوسط بين إسرائيل وحماس.


وفي ذات السياق، نقلت شبكة "أي بي سي نيوز" عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات بين حماس وإسرائيل قولهم إن الطرفين وافقا على العناصر الأساسية لصفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، ولكن الجانبين يواصلان المفاوضات حول تفاصيل الاقتراح.


وحسبما نقلت الشبكة عن المسؤولين، فإن "الاختلافات البارزة يُنظر إليها على أنها طفيفة نسبيًا، ولكن من المتوقع أن تستمر المحادثات حتى يوم الأربعاء".


ووفقًا للمسؤولين، فإن العديد من البنود التي لا تزال قيد التسوية مرتبطة بنقاط الخلاف التي ظهرت في الماضي، مثل تشغيل معبر رفح والمخاوف الأمنية الإسرائيلية المرتبطة بحركة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم في شمال غزة.


وقال المسؤولون إنه من غير المرجح أن تؤدي الخلافات إلى عرقلة التقدم في هذه المرحلة.

 
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