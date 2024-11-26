 
الثلاثاء 2024-11-26 01:36 م
 

الهلال الأحمر: أكثر من 10 آلاف خيمة غرقت في مواصي خان يونس

معاناة النازحين في الخيام
معاناة النازحين في الخيام
الثلاثاء، 26-11-2024 12:08 م
الوكيل الإخباري- قال مدير البرامج الصحية، مدير مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة بشار مراد، إن أكثر من 10 آلاف خيمة في مواصي خان يونس تطايرت نتيجة الرياح الشديدة والأمطار، ما اضطر النازحين إلى نقل خيامهم إلى مناطق بعيدة عن الشاطئ في ظروف صعبة وقاسية جدا.اضافة اعلان


وأضاف مراد لإذاعة "صوت فلسطين"، أن أهالي غزة يعانون أمراضا صدرية مختلفة خاصة كبار السن والأطفال نتيجة عدم توفر الملابس الشتوية ووسائل التدفئة والأغطية في ظل تدني درجات الحرارة بشكل كبير.

ونوه مراد إلى انتشار المجاعة في قطاع غزة، ووصول نسبة الأطفال الذين يعانون سوء تغذية إلى 40% في الجنوب، نتيجة منع سلطات الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية وارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي نائبة أمريكية: تزويد بايدن أوكرانيا بأسلحة نووية فكرة مجنونة

تعبيرية

أخبار محلية حملة في الأردن لمناهضة العنف ضد المرأة

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس متى يرحل المنخفض الجوي عن الاردن ؟

أرشيفية

فلسطين القسام تفجر مبنى مفخخ بمجموعة من جنود الاحتلال شرق جباليا

تعبيرية

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي تنشئ وحدة الشمول لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز العدالة الاجتماعية

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية ينعى المعلمة نعمة أحمد الشبول

الفنان الراحل سعيد صالح

منوعات نجوم واجهوا السجن بسبب المخدرات .. أحدهم مات بجرعة زائدة

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية بني مصطفى: المهم ترجمة أفضل الممارسات وتجارب التقارير والمؤشرات الدولية على المستوى الوطني



 




الأكثر مشاهدة