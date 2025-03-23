الأحد 2025-03-23 11:33 ص
 

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يحاصر عددا من مركباتنا برفح

أرشيفية
أرشيفية
 
الأحد، 23-03-2025 09:43 ص
الوكيل الإخباري-   قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر عددا من مركباته للإسعاف أثناء وجودها في منطقة تعرضت لاستهداف في رفح.اضافة اعلان


وأكد الهلال الأحمر إصابة عدد من مسعفي الجمعية وفقدان الاتصال مع الطاقم الذي لا يزال محاصرا منذ ساعات.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق مختلفة من قطاع غزة مخلفا 130 شهيدا خلال الـ48 ساعة الماضية، في حين وسعت القوات الإسرائيلية البرية المتوغلة داخل القطاع نطاق عملياتها.

وكالات
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ئي

أخبار الشركات زين واتحاد عمان يطلقان البطولة الرمضانية لكرة السلّة 3x3 للصغار

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية توضح حول نظام ترخيص جمع التبرعات

ا

خاص بالوكيل صرف رواتب القطاع العام اليوم

طفلة فلسطينية من بين ضحايا الغارات الإسرائيلية على الحي الياباني في خان يونس

فلسطين 30 شهيدا بغارات على غزة وحكومة نتنياهو تقر مواصلة التصعيد

غت

طب وصحة عادات خاطئة في تناول حلويات العيد قد تسبب زيادة الوزن

ا

عربي ودولي السعودية.. عاصفة غبارية تحول النهار إلى ليل - فيديو

gyo

أخبار الشركات كيا الأردن تحقق إنجازًا استثنائيًا في تجربة العملاء في الشرق الأوسط

جانب من الاستهداف

عربي ودولي مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة عيتا الشعب



 
 





الأكثر مشاهدة