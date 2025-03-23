الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يحاصر عددا من مركباتنا برفح

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الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر عددا من مركباته للإسعاف أثناء وجودها في منطقة تعرضت لاستهداف في رفح. اضافة اعلان





وأكد الهلال الأحمر إصابة عدد من مسعفي الجمعية وفقدان الاتصال مع الطاقم الذي لا يزال محاصرا منذ ساعات.



وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق مختلفة من قطاع غزة مخلفا 130 شهيدا خلال الـ48 ساعة الماضية، في حين وسعت القوات الإسرائيلية البرية المتوغلة داخل القطاع نطاق عملياتها.



وكالات

