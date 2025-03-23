الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يحاصر عددا من مركباتنا برفح

وأكد الهلال الأحمر إصابة عدد من مسعفي الجمعية وفقدان الاتصال مع الطاقم الذي لا يزال محاصرا منذ ساعات.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق مختلفة من قطاع غزة مخلفا 130 شهيدا خلال الـ48 ساعة الماضية، في حين وسعت القوات الإسرائيلية البرية المتوغلة داخل القطاع نطاق عملياتها.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
30 شهيدا بغارات على غزة وحكومة نتنياهو تقر مواصلة التصعيد
-
سموتريتش: بدأنا خطوات فرض السيادة على الضفة
-
حماس تعلن استشهاد القيادي صلاح البردويل
-
شاهد - اللحظات الأخيرة قبل استشهاد السنوار في غزة
-
جيش الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية في نابلس
-
سموتريتش: بدأنا خطوات لفرض سيادتنا على الضفة
-
الكابنيت يصادق على الاعتراف بـ13 مستوطنة في الضفة الغربية
-
استشهاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل بخان يونس