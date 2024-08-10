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الهلال الأحمر الفلسطيني: نواجه شحا كبيرا في المستلزمات الطبية

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني




 

السبت، 10-08-2024 01:06 م
الوكيل الإخباري-  قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة "نواجه شحا كبيرا في المستلزمات الطبية يعوق العمل في تقديم خدماتنا".
وأضاف "نواجه نقصا حادا في الوقود والأكسجين ومواد التخدير في قطاع غزة".
gnews

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