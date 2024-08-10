الهلال الأحمر الفلسطيني: نواجه شحا كبيرا في المستلزمات الطبية

01:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/699191 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة "نواجه شحا كبيرا في المستلزمات الطبية يعوق العمل في تقديم خدماتنا".

وأضاف "نواجه نقصا حادا في الوقود والأكسجين ومواد التخدير في قطاع غزة".



