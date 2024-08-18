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الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من توقف خدمات الإسعاف شمال غزة

سيارة إسعاف متضررة جراء قصف الاحتلال
سيارة إسعاف متضررة جراء قصف الاحتلال
الأحد، 18-08-2024 02:49 م

الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "نقص إمدادات الوقود في محافظتي غزة وشمال غزة يهدد بتوقف خدمات الإسعاف والإغاثة الصحية".


في الأثناء، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة طبية خاصة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

gnews

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