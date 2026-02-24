الثلاثاء 2026-02-24 01:29 م

الهلال الأحمر الفلسطيني يسيّر 9 شاحنات مستلزمات طبية إلى غزة

الثلاثاء، 24-02-2026 12:35 م
الوكيل الإخباري- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، عن انطلاق عملية لوجستية كبرى لنقل إمدادات طبية حيوية من مستودعاتها المركزية في الضفة الغربية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.اضافة اعلان


وأكّدت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحذيرات المتكرّرة من نفاد المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار عمل المستشفيات الميدانية، والعيادات التابعة للجمعية في القطاع.

وأشارت إلى أن القافلة هي ثمرة جهود تنسيقية مكثفة استمرت لعدة أشهر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، حيث انطلقت اليوم 5 شاحنات تحمل 111 منصة (مشتاح) تضم 3,284,684 وحدة من الأدوية والمحاليل الطبية، ومن المقرّر استكمال المهمة بتحميل 4 شاحنات إضافية تضم 83 منصة من الأدوية الممولة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر، والمخزنة لدى مستودعات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي القافلة إلى 194 منصة محملة على 9 شاحنات ضخمة.

وأوضحت الجمعية أنّ هذه المشتريات الطبية تمت بتمويل ودعم من شركاء دوليين، شملوا الاتحاد الأوروبي (ECHO)، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، والمنظمة العربية (ARCO)، بالإضافة إلى الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر في إسبانيا، وبريطانيا، والنرويج، وكندا، وبالتعاون مع الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية (PAMA) لدعم علاج الأمراض الجلدية. وشددت الجمعية على أن وصول هذه المساعدات يعدّ ركيزة أساسية.
 
 


