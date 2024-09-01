الهلال الأحمر: طواقمنا تتعامل مع مصاب قرب حاجز ترقوميا

الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه في الخليل تتعامل مع مصاب بالرصاص الحي قرب حاجز ترقوميا.

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قتل ثلاثة من عناصر الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الاحد، في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة للشرطة الإسرائيلية قرب معبر ترقوميا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.