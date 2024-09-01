الهلال الأحمر: طواقمنا تتعامل مع مصاب قرب حاجز ترقوميا

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن منفذي العملية انسحبوا من المكان، وتقوم قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بمطاردتهم.
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