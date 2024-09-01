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الهلال الأحمر: طواقمنا تتعامل مع مصاب قرب حاجز ترقوميا

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
الأحد، 01-09-2024 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه في الخليل تتعامل مع مصاب بالرصاص الحي قرب حاجز ترقوميا.

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  قتل ثلاثة من عناصر الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الاحد، في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة للشرطة الإسرائيلية قرب معبر ترقوميا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.


وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن منفذي العملية انسحبوا من المكان، وتقوم قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بمطاردتهم.

 
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