الهلال الأحمر ينتظر تسلم أسير في غيبوبة

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الوكيل الإخباري- قال الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة إن أحد طواقمه الطبية ينتظر تسلم الأسير كاظم زواهرة الذي يعاني من غيبوبة منذ أشهر. اضافة اعلان





وزواهرة بين أكثر من 600 أسير فلسطيني ينتظر الإفراج عنهم في وقت مبكر اليوم في إطار دفعة التبادل السابعة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.