الهلال الأحمر ينتظر تسلم أسير في غيبوبة

وزواهرة بين أكثر من 600 أسير فلسطيني ينتظر الإفراج عنهم في وقت مبكر اليوم في إطار دفعة التبادل السابعة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
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