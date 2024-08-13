الوزيران بحكومة الاحتلال بن غفير و فاسرلوف يقتحمان الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن بن غفير وفاسرلوف اقتحما المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولا بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال، مشيرة إلى أن الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد تزامنًا مع اقتحامهما.
يذكر أن هذا الاقتحام هو السادس لبن غفير للمسجد الأقصى منذ توليه
وقالت الدائرة إن نحو 1800 مستوطن متطرف اقتحموا باحات المسجد الأقصى ،موضحة أن المستوطنين المقتحمين قاموا بتدنيس الباحات وأدوا طقوسا تلمودية، ورفعوا العلم الإسرائيلي في باحاته، وذلك بمناسبة ما يدعونه (عيد خراب الهيكل ) حسب التقويم العبري .
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