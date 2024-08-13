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الوزيران بحكومة الاحتلال بن غفير و فاسرلوف يقتحمان الأقصى

اقتحامات الاقصى
اقتحامات الاقصى




 

الثلاثاء، 13-08-2024 01:07 م

الوكيل الإخباري-    اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير وما يدعى بوزير شؤون النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة ، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي .


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن بن غفير وفاسرلوف اقتحما المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولا بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال، مشيرة إلى أن الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد تزامنًا مع اقتحامهما.


يذكر أن هذا الاقتحام هو السادس لبن غفير للمسجد الأقصى منذ توليه منصبه أواخر عام 2022 واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود منذ صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك.


وقالت الدائرة إن نحو 1800 مستوطن متطرف اقتحموا باحات المسجد الأقصى ،موضحة أن المستوطنين المقتحمين قاموا بتدنيس الباحات وأدوا طقوسا تلمودية، ورفعوا العلم الإسرائيلي في باحاته، وذلك بمناسبة ما يدعونه (عيد خراب الهيكل ) حسب التقويم العبري .

gnews

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