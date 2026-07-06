الوطنية لإدارة غزة: جاهزون لتسلّم مهامنا بعد حل حكومة حماس

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة الإثنين جاهزية اللجنة لتسلم مسؤولية إدارة قطاع غزة، بعيد إعلان حماس حل حكومتها في القطاع. اضافة اعلان





وقال علي شعث في بيان "نؤكد أن اللجنة الوطنية على جاهزية كاملة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، فور توفر الإمكانيات اللازمة لعملها"، موضحا أن تصريحه جاء "في أعقاب الإعلان عن تقديم رئيس المتابعة الحكومية استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة".



وشُكلت اللجنة الوطنية برئاسة علي شعث من جانب مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما اضطلع بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في تشرين الأول.



ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول الماضي، أكدت حماس مرارا جاهزيتها للتنحي عن إدارة شؤون القطاع، وتسليمها للجنة الوطنية لإدارة غزة التي تضم مستقلين من أصحاب الكفاءات.





