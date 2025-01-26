الولايات المتحدة: استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة أمر بالغ الأهمية

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحفي "من المهم للغاية استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس وإعادتهم سالمين إلى عائلاتهم".
ورحبت بيانات وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض بإطلاق سراح المجندات الإسرائيليات لكنها لم تأت على ذكر الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل.
وأضافت وزارة الخارجية "تحتفي الولايات المتحدة بإطلاق سراح الإسرائيليات الأربع بعد احتجازهن لمدة 477 يوما".
وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مطلع الأسبوع الماضي، قبل يوم من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 كانون الثاني. وترامب والرئيس السابق جو بايدن من المؤيدين بشدة لإسرائيل.
-
أخبار متعلقة
-
متظاهرون في إسرائيل يطالبون بتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار
-
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة الخليل
-
شهيد برصاص الاحتلال بمخيم بلاطة شمال الضفة
-
استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
-
إعلام إسرائيلي: الأسيرات المفرج عنهن كن يتنقلن كنساء فلسطينيات
-
إصابة طفلة بالرصاص الحي بالرأس خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنوبي جنين
-
الاحتلال يزيل أعلام حماس التي رفعت احتفالا بتحرير الأسرى
-
الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منزلا جنوبي جنين