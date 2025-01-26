الولايات المتحدة: استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة أمر بالغ الأهمية

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الوكيل الإخباري- قالت الحكومة الأميركية ، إن استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة أمر "بالغ الأهمية"، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 4 مجندات إسرائيليات مقابل 200 سجين فلسطيني. اضافة اعلان





وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحفي "من المهم للغاية استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس وإعادتهم سالمين إلى عائلاتهم".



ورحبت بيانات وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض بإطلاق سراح المجندات الإسرائيليات لكنها لم تأت على ذكر الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل.



وأضافت وزارة الخارجية "تحتفي الولايات المتحدة بإطلاق سراح الإسرائيليات الأربع بعد احتجازهن لمدة 477 يوما".



وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مطلع الأسبوع الماضي، قبل يوم من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 كانون الثاني. وترامب والرئيس السابق جو بايدن من المؤيدين بشدة لإسرائيل.