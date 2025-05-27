الولايات المتحدة تصف انتقاد الأمم المتحدة لجهود الإغاثة في غزة بأنها "قمة النفاق"

11:23 م

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الوكيل الإخباري- وصفت الولايات المتحدة الثلاثاء انتقاد الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لجهود الإغاثة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة بأنها "نفاق"، مؤكدة أن الطعام يدخل القطاع الفلسطيني بنجاح. اضافة اعلان





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس "إنه لأمر مؤسف، لأن المسألة هنا تتعلق بتقديم المساعدات إلى غزة، ثم تتحول فجأة إلى شكاوى حول أسلوب أو طبيعة القائمين عليها"، واصفة الانتقادات بأنها "قمة النفاق".



وأكدت "الأمر الأهم هو أن مساعدات وأغذية تدخل إلى غزة على نطاق هائل".



وأضافت "إنها بيئة معقدة والأهم هو أن الأمر يحصل".



واندفع آلاف الفلسطينيين عصر الثلاثاء باتجاه مركز جديد لتوزيع المساعدات تديره منظمة مدعومة أميركيا في منطقة غرب رفح في جنوب قطاع غزة، على ما أفاد مراسل فرانس برس، ما اضطر القوات الإسرائيلية إلى إطلاق النار تحذيرا.



وأتى ذلك بعد أيام قليلة على إعلان إسرائيل تخفيف الحصار المطبق الذي تفرضه منذ أكثر من شهرين على قطاع غزة ما أدى إلى تحذيرات كثيرة من وقوع مجاعة وشيكة.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "لقد شاهدنا الفيديو الصادر من غزة حول إحدى نقاط التوزيع التي أنشأتها مؤسسة غزة الإنسانية. وبصراحة، هذه الفيديوهات والصور مؤلمة جدا". وأضاف "كما أشار الأمين العام الأسبوع الماضي، لدينا وشركاؤنا خطة مفصلة وعملية سليمة، تدعمها الدول الأعضاء لإيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين".