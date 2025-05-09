الجمعة 2025-05-09 03:30 م
 

الولايات المتحدة: شركات أمن خاصة ستوزّع المساعدات في غزة قريبا

غزة
غزة
 
الجمعة، 09-05-2025 12:35 م
الوكيل الإخباري-   قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يريد أن يتم توزيع الغذاء في غزة بأمان وكفاءة.اضافة اعلان


وأعلن السفير في تصريحات، الجمعة، عن آلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية لا تعتمد على العمل العسكري، مشيرا إلى أن العملية ستبدأ قريبا.

وقال "هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في غزة وحماس غير قادرة أو غير راغبة في توفيرها"، مشيرا إلى أن عددا من الشركاء اتفقوا على آلية لتوزيع المساعدات على غزة.

وبين أن شركات أمن خاصة ستكون مسؤولة عن ضمان سلامة العاملين وتوزيع الغذاء، مؤكدا أن إسرائيل لن تكون طرفا في توزيع المساعدات في غزة وستكون مشاركتها أمنية.

ولم يذكر السفير أسماء الشركاء الذين سيشاركون في توزيع المساعدات بغزة.
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ البابا لاون الرابع عشر بمناسبة انتخابه

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة طفل إثر سقوطه ببئر في إربد

شهيدان ومصابون في قصف جنوبي خان يونس

فلسطين شهيدان ومصابون في قصف جنوبي خان يونس

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

من لقاءات وزير الخارجية أيمن الصفدي في اليابان

أخبار محلية وزير الخارجية يجري محادثات موسعة مع نظيره الياباني

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الأسهم في بورصة لندن

تعبيرية

أخبار محلية القبض على شخص قتل والدته طعنا في البادية الشمالية

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام



 
 





الأكثر مشاهدة