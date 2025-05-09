الولايات المتحدة: شركات أمن خاصة ستوزّع المساعدات في غزة قريبا

12:35 م

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الوكيل الإخباري- قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يريد أن يتم توزيع الغذاء في غزة بأمان وكفاءة. اضافة اعلان





وأعلن السفير في تصريحات، الجمعة، عن آلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية لا تعتمد على العمل العسكري، مشيرا إلى أن العملية ستبدأ قريبا.



وقال "هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في غزة وحماس غير قادرة أو غير راغبة في توفيرها"، مشيرا إلى أن عددا من الشركاء اتفقوا على آلية لتوزيع المساعدات على غزة.



وبين أن شركات أمن خاصة ستكون مسؤولة عن ضمان سلامة العاملين وتوزيع الغذاء، مؤكدا أن إسرائيل لن تكون طرفا في توزيع المساعدات في غزة وستكون مشاركتها أمنية.



ولم يذكر السفير أسماء الشركاء الذين سيشاركون في توزيع المساعدات بغزة.