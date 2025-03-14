الولايات المتحدة: طرحنا مقترحا لتمديد الهدنة في غزة

وجاء في البيان أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "أكد بوضوح أن حماس إما أن تطلق سراح الرهائن فورا، أو ستدفع ثمنا باهظا".
وأوضح البيان أن المبعوث يتكوف، إلى جانب مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي إريك تريجر، قدما خلال لقاء في الدوحة "مقترحا لتقليص الفجوات" بين الأطراف، يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار بما يسمح باستئناف المساعدات الإنسانية بشكل واسع، ويهيئ الأرضية لتفاوض حول حل طويل الأمد.
-
أخبار متعلقة
-
الأغذية العالمي: لم نتمكن من نقل أي إمدادات إلى غزة منذ مطلع الشهر الحالي
-
130 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
-
جيش الاحتلال يدفع بقوات إلى مستوطنة حورشا
-
استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شرق نابلس
-
تحذير من إنعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بغزة
-
4 شهداء جراء قصف الاحتلال حي الزيتون بمدينة غزة
-
80 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في "الأقصى"
-
"حماس" تعلن موافقتها على مقترح تسلمته من الوسطاء لاستئناف المفاوضات