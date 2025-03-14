 
السبت 2025-03-15 12:41 ص
 




            

        








    

        

        

            الولايات المتحدة: طرحنا مقترحا لتمديد الهدنة في غزة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                غزة
            
                

                    غزة
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        10:52 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  ذكر البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة اقترحت خطة "جسر" لتمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى أبريل المقبل، مما يتيح الوقت للتفاوض على وقف دائم للحرب.
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وأعلن مكتب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وإريك تريجر من مجلس الأمن القومي الأميركي، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا لتمديد الهدنة في غزة لما بعد شهر رمضان وعيد الفصح، بهدف التوصل إلى إطار دائم لوقف إطلاق النار.

وجاء في البيان أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "أكد بوضوح أن حماس إما أن تطلق سراح الرهائن فورا، أو ستدفع ثمنا باهظا".

وأوضح البيان أن المبعوث يتكوف، إلى جانب مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي إريك تريجر، قدما خلال لقاء في الدوحة "مقترحا لتقليص الفجوات" بين الأطراف، يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار بما يسمح باستئناف المساعدات الإنسانية بشكل واسع، ويهيئ الأرضية لتفاوض حول حل طويل الأمد.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            130 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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