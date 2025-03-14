الولايات المتحدة: طرحنا مقترحا لتمديد الهدنة في غزة

الوكيل الإخباري- ذكر البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة اقترحت خطة "جسر" لتمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى أبريل المقبل، مما يتيح الوقت للتفاوض على وقف دائم للحرب.

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