الولايات المتحدة: هناك تقارير موثوقة عن انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل حماس

الأحد، 19-10-2025 05:21 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أنها أبلغت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوجود "تقارير موثوقة" تشير إلى أن حماس ستنتهك الاتفاق.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان "في حال مضت حماس قدما في هذا الهجوم، فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على سلامة وقف إطلاق النار".
 
 
الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً يوم الأحد الموافق 19-10-2025، لإجراء صيانة سنوية على عدد من خطوط الشبكة في مناطق دير علا والأغوار الشمالي

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء



 
 





