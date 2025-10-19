الولايات المتحدة: هناك تقارير موثوقة عن انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل حماس

05:21 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750408 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أنها أبلغت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوجود "تقارير موثوقة" تشير إلى أن حماس ستنتهك الاتفاق. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان "في حال مضت حماس قدما في هذا الهجوم، فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على سلامة وقف إطلاق النار".