الولايات المتحدة: هناك تقارير موثوقة عن انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل حماس

وقالت الوزارة في بيان "في حال مضت حماس قدما في هذا الهجوم، فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على سلامة وقف إطلاق النار".
