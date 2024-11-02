 
السبت 2024-11-02 10:16 ص
 

اليابان تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية

سفير اليابان لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما
سفير اليابان لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما
السبت، 02-11-2024 08:10 ص
الوكيل الإخباري- قال سفير اليابان لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، إن اليابان تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.اضافة اعلان


وأضاف ناكاشيما في حديث تلفزيوني: "أن المجتمع الدولي مقتنع أنه لا حل سوى بوجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية"، مشيراً إلى الازدياد الملحوظ بعدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ما ساهم في وجود رغبة أكبر لدى دول العالم في تحقيق مبدأ حل الدولتين.

وأكد أن الممارسات الاسرائيلية الأحادية الجانب تعيق قيام الدولة الفلسطينية.

وشدد ناكاشيما على أن العلاقة بين فلسطين واليابان قديمة ومستمرة ومتطورة دائماً، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش ظروفاً صعبة جداً، كما أن المجتمع الدولي والدول المانحة تتابع هذه الأوضاع  بشكل دائم.

وأشار إلى محاولات إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إلا أن اسرائيل تمنع دخولها وفي حال تم إدخال البعض منها تقوم بوضع العراقيل أمام تنقلها داخل القطاع.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال تشن هجوماً على المنظمات الدولية خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"  والعاملين لديها بحجج واهية تتذرع بها لتحقيق أهداف سياسية أخرى، مؤكداً أن اليابان من أكبر مانحي الوكالة ومستمرة في دعمها وتبذل كافة الجهود مع شركائها ومع الدول السبع لتسهيل عمليات الإغاثة وعمل " الأونروا".

وفا
 
gnews

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