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اليمن تدك إسرائيل بـ 22 صاروخاً منذ استئناف القتال في غزة

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 26-04-2025 08:53 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ اليمني الذي أُطلق على إسرائيل الليلة الماضية هو الـ22 منذ استئناف القتال في غزة.اضافة اعلان


وتضامنًا مع غزة في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطوله، باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة.

وأوقفت الجماعة استهدافاتها عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لتعاود الهجمات مع استئناف تل أبيب الإبادة الجماعية في القطاع في 18 مارس/آذار الماضي.

وكالات
 
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