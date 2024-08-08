 
الخميس 2024-08-08 10:04 ص
 
 

اليوم الـ307 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة

أحد أطفال غزة الذين سرق الاحتلال براءتهم في حربه على غزة
إحدى طفلات غزة التي سرق الاحتلال براءتهن أثناء حربه على غزة




 

الخميس، 08-08-2024 08:40 ص
الوكيل الإخباري-   استُشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المناطق في قطاع غزة.

وأفاد مر اسل "وفا" ، بأن 5 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة شلدان في شارع الصحابة بمدينة غزة.

وأضاف، أن فلسطينياً آخر استُشهد إثر قصف الاحتلال منزلاً لعائلة ريان شرق منطقة بلوك 4 شارع المدارس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما انتشلت طواقم الإسعاف صباح اليوم شهيدًا من منزل يعود لعائلة حمادة بشارع يافا في منطقة التفاح في مدينة غزة الذي تعرض الليلة الماضية للقصف، ليرتفع عدد الشهداء إلى 3 من العائلة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منازل الفلسطينيين جنوب حي الصبرة، والمناطق الشرقية من المدينة، ومنزلاً بجوار مدرسة ماجدة وسيلة، كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما اشتعلت النيران جراء قصف جيش الاحتلال بالقذائف المدفعية والدخانية المناطق الشرقية من بيت لاهيا، وتعرضت مدينة الأسرى ومدينة الزهراء ومنطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع للقصف المدفعي.

وفي مدينة خان يونس، استُشهدت الفلسطينية سومة عواد الفجم في قصف منزل بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح جراء قصف تعرض له منزل يعود لعائلة أبو حسنة وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، فيما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة نحو شرق بلدة القرارة شرق المدينة.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ الطوابق العلوية في برج جبريل بشارع البيئة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما شنت تلك الطائرات غارتين على المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها البري والبحري والجوي على قطاع غزة منذ 307 أيام، إذ ارتفعت حصيلة العدوان إلى 39677 شهيدًا و91645 مصابًا.
gnews

أحدث الأخبار

الأونصة تصل إلى 2389.42 دولارًا

أسواق ومال الذهب عالمياً يرتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات الفائدة

تعبيرية

منوعات فقدان عائلة بأكملها في ألاسكا.. انقلب قاربهم في المياه المتجمدة

الرئيس التونسي قيس سعيد

عربي ودولي الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة الحشاني ويعين المدوري خلفا له

تعبيرية

منوعات خوف شديد يصيب الأطفال أثناء السباحة في بريطانيا - فيديو

تعبيرية

وظائف دوائر حكومية تعلن حاجتها إلى سائقين

ادارة السير

أخبار محلية تعطل مركبة داخل نفق الملتقى

الهيئة المستقلة للانتخاب

شؤون برلمانية انتهاء فترة الطعون على قوائم المترشحين اليوم

7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي قتلوا في 3 ضربات إسرائيلية استهدفت قافلة مساعدات إنسانية في الأول من أبريل/نيسان الماضي

فلسطين المطبخ العالمي: مقتل أحد موظفينا في غزة





 


 



الأكثر مشاهدة